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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin manipülatif paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yapılan manipülatif nitelikteki paylaşımın içeriğini oluşturanlar ve bunları yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Zeynep Yeşildal  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin manipülatif paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

Söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadesi kullanıldı.



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