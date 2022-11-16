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Dünya

AP: ABD'lilere göre ilk bulgular Rus füzesini engellemeye çalışan Ukrayna füzesine işaret ediyor

ABD'li üst düzey yetkililer, ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Rus füzesini engellemek amacıyla atılan "Ukrayna füzesi" olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

Mehmet Alaca   | 16.11.2022
AP: ABD'lilere göre ilk bulgular Rus füzesini engellemeye çalışan Ukrayna füzesine işaret ediyor

Ankara

Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, dün akşam saatlerinde Polonya'ya düşen füzeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkililer, ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini söyledi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen, kaynağı bilinmeyen bir füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti.

ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklamış, ABD Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." açıklamasında bulunmuştu.

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