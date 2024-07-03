Dolar
32.57
Euro
35.06
Altın
2,344.73
ETH/USDT
3,345.50
BTC/USDT
60,930.00
BIST 100
10,566.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı ve Arkeoloji Alanı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Anket: ABD'lilerin yüzde 75'ine göre Demokrat Parti, Biden'dan başka aday çıkarmalıydı

ABD'de yapılan bir anket, ABD'lilerin yüzde 75'inin, Demokrat Partinin, başkanlık yarışında mevcut ABD Başkanı Joe Biden yerine farklı bir aday çıkarsaydı kazanma ihtimalinin daha yüksek olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Sercan İrkin  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Anket: ABD'lilerin yüzde 75'ine göre Demokrat Parti, Biden'dan başka aday çıkarmalıydı

İstanbul

CNN'in yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u Cumhuriyetçi aday eski ABD Başkanı Donald Trump'a, yüzde 43'ü ise Demokrat aday Biden'a desteğini bildirdi.

Katılımcıların yüzde 75'i, Demokratik Partinin Biden yerine başka bir aday çıkarsaydı kazanma ihtimalinin daha yüksek olacağı görüşünü paylaştı.

Öte yandan anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 34'ünün Biden'ı başkan olarak beğendiğini, yüzde 58'inin ise başkanlığa uygun bulmadığını gösterdi.

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine yönelik çağrılar artıyor

Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat Biden'ın, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasının ardından Demokrat Parti yetkilileri ve destekçileri, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünmeye başladı.

Bazı destekçiler, Biden'ın bu hafta başkanlık yarışından çekildiğini açıklaması gerektiği görüşünü paylaştı.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Joe Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi
MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı
"Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı" yerleştirme sonuçları açıklandı
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye idari para cezası
İzmir'e içme suyu sağlanan barajlardan Tahtalı'da doluluk yüzde 26,4'e indi

Benzer haberler

Anket: ABD'lilerin yüzde 75'ine göre Demokrat Parti, Biden'dan başka aday çıkarmalıydı

Anket: ABD'lilerin yüzde 75'ine göre Demokrat Parti, Biden'dan başka aday çıkarmalıydı

ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze testini "sorumsuzluk" olarak niteledi

ABD, Venezuela'nın diyaloğun yeniden başlaması teklifini kabul etmesinden memnun

İran-ABD ilişkilerinde derin yaralar açan IR655 faciasının üzerinden 36 yıl geçti

İran-ABD ilişkilerinde derin yaralar açan IR655 faciasının üzerinden 36 yıl geçti
Kripto para piyasası yılın ilk yarısını yükselişle tamamladı

Kripto para piyasası yılın ilk yarısını yükselişle tamamladı
ABD'de istifa eden hükümet çalışanları yönetimin Gazze politikasını eleştirdi

ABD'de istifa eden hükümet çalışanları yönetimin Gazze politikasını eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet