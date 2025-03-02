Amerikalı Senatör Graham, Avrupa'yı Ukrayna'yı savunma konusunda adım atmaya çağırdı
ABD'de Cumhuriyetçi Partinin kıdemli Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Avrupa'yı eleştirerek Ukrayna'nın savunulması konusunda adım atmaya çağırdı.
Ankara
Graham, sosyal medya platformu X'ten, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
- Avrupalı liderler, Beyaz Saray'daki Trump-Zelenskiy tartışmasına katıldı
- Trump: Zelenskiy hemen (masaya) geri dönmek istiyor ama buna izin veremem
- Zelenskiy, "Trump'tan özür dilemesini gerektirecek" yanlış bir şey yapmadığı görüşünde
- Ukrayna, silah üretimi için İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı
Senatör Graham, "Başkan Trump'ın Başkan Zelenskiy'ye ders vermesini reddetmesine alınan, elini ovuşturan Avrupalılar, buyurun Ukrayna'yı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e karşı savunun. Avrupalıların kendi kıtalarını koruyabildiklerini gösterme zamanı geldi de geçiyor." ifadelerini kullandı.
Avrupa ülkelerinin ordularının zayıflamasına izin verdiğini savunan Graham, "Avrupa konuştuğunda hiçbir kötü adam dinlemiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Graham, özgürlüğün savunulması konusunda güveneceği son insanların Avrupalılar olduğunu kaydetti.
Ne olmuştu?
Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.
Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.
Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.
Tartışmanın ardından birçok Avrupalı lider, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.