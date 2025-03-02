Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,192.70
BTC/USDT
86,031.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Ukrayna, silah üretimi için İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere ile kredi anlaşması imzaladıklarını, buradan gelecek kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Ukrayna, silah üretimi için İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı

Greater London

Zelenskiy, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakan Keir Starmer ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ve Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamaları, ortak koordinasyonu, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki konumunu güçlendirmek için atılacak adımları, savaşı adil bir barışla ve güvenlik garantileriyle sonlandırmayı ele aldıklarını ifade etti.

Starmer'ın ilkeli bir destek mesajı verdiğini belirten Zelenskiy, Ukrayna ile İngiltere arasında bir kredi anlaşmasına da imza atıldığını bildirdi.

Zelenskiy, bu anlaşma kapsamındaki kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir. İngiltere halkına ve hükümetine savaşın başından beri verdikleri muazzam destek için teşekkür ediyorum. Böyle bir stratejik ortağa sahip olduğumuz için ve güvenli bir geleceğin görünüşüyle ilgili aynı vizyonu paylaştığımız için mutluluk duyuyoruz."

Zelenskiy'nin paylaşımındaki videoda da iki ülke maliye bakanlarının anlaşmaya görüntülü görüşme yöntemiyle imza attığı anlar yer aldı.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da Trump ile tartışmasının ardından Londra'da

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

Oval Ofis'teki tartışmanın ardından ülkeden ayrılan Zelenskiy, pazar günü katılacağı zirve için dün sabah Londra'ya gelmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiştir
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
Aydın'dan liseli öğrencilerin gönderdiği atkılar, Rasulayn'da görevli askerlere teslim edildi
Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

Benzer haberler

İngiltere, Ukrayna konulu liderler zirvesine ev sahipliği yapacak

İngiltere, Ukrayna konulu liderler zirvesine ev sahipliği yapacak

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ve Macron ile telefonda görüştü

Ukrayna, silah üretimi için İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz
NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Muhataplar tüm dünyanın önünde küçük düşürüldüğünde diplomasi başarısız olur

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Muhataplar tüm dünyanın önünde küçük düşürüldüğünde diplomasi başarısız olur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet