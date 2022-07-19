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Dünya

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edildi

Emre Karaca   | 19.07.2022
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edildi

Ankara

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

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