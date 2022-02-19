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Dünya

Almanya'dan vatandaşlarına 'Ukrayna'yı acil terk etmeleri' çağrısı

Almanya, Ukrayna’da bulunan vatandaşlarını ülkeyi acil terk etmeye çağırdı.

Bahattin Gönültaş, Erbil Başay   | 19.02.2022
Almanya'dan vatandaşlarına 'Ukrayna'yı acil terk etmeleri' çağrısı

Berlin

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya vatandaşları Ukrayna’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı.

Almanların ülkeyi acilen terk etmesine yönelik çağrı yapılan açıklamada, vatandaşların vaktinde Ukrayna'dan ayrılması istendi.

Açıklamada, Ukrayna'ya bir Rus saldırısı olması durumunda Almanya vatandaşlarını destekleme imkanının sınırlı olduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Ukrayna sınırında Rus askeri birliklerin varlığı ve hareketleri nedeniyle arttığı aktarılan açıklamada, "Askeri çatışma her an için mümkündür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Lufthansa Kiev’e uçuşlarını askıya alacak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 21 Şubat'tan itibaren Kiev uçuşlarını askıya alacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 21-28 Şubat'ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gidiş ve dönüş uçuşlarının askıya alınacağı belirtildi.

Durumun takip edildiğinin vurgulandığı açıklamada, ileri bir tarihte uçuşlar hakkında karar verileceği ifade edildi.

Lufthansa’nın kararı, Almanya’nın vatandaşlarından Ukrayna'yı hemen terk etmesini istemesinden sonra geldi.

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