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Dünya, Koronavirüs

Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi

Almanya’da eyaletlerin sağlık bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı devam eden aşı kampanyasının hızlandırılması için eczanelerde ve diş kliniklerinde de Kovid-19 aşısı yapılmasını talep etti.

Erbil Başay   | 29.11.2021
Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi

Berlin

Almanya’da Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Klaus Holetscheck, eyalet sağlık bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bakanların eczanelerde ve diş kliniklerinde de aşı yapılabilmesi için federal hükümetten yasal düzenleme hazırlamasını talep ettiğini söyledi.

Holetschek, bunun geçici bir izinle mümkün olabileceğini belirterek, yıl sonuna kadar 20 milyon hatırlatma dozu yapılması gerektiğine işaret etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) 5-11 yaşındaki çocuklar için aşıya onay vermesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Holetschek, AB Komisyonu'ndan aşıya 20 Aralık'tan daha erken kullanım izni vermesini istedi.

Holetschek, "Aşıları daha da hızlı başlatabilmemiz için bunun (tarihin) öne çekilmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Merkel, eyalet başbakanlarıyla salgındaki durumu ele alacak

Almanya’da artan vaka sayılarından ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasite sınırına gelmesinden dolayı yarın Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, salgındaki durumu ele almak için çevrim içi toplantı düzenleyecek.

Yeni tedbirlerin de gündemde olacağı toplantıya Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz da katılacak.

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