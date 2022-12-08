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Dünya

Almanya'da terör örgütüne üye olmaktan yargılanacak darbecilerle ilgili operasyonlar sürüyor

Almanya'da dün yapılan "şafak baskını" ile gözaltına alınan ve kendilerini İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger) olarak nitelendiren 25 kişiden 19'u tutuklandı.

Mesut Zeyrek   | 08.12.2022
Almanya'da terör örgütüne üye olmaktan yargılanacak darbecilerle ilgili operasyonlar sürüyor Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Köln

İtalya ve Avusturya'nın yanı sıra Almanya'daki 11 eyalette yapılan baskınlarda gözaltına alınanlardan 22'si "Almanya'daki siyasi sistemi devirmek isteyen bir terör örgütünün üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanacak.

Anayasayı Koruma Teşkilatı ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanları ile Federal Cumhuriyet Savcısı, yaptıkları görüşmenin ardından söz konusu grubun darbe planlarının ciddiyeti konusunda görüş birliğine vardı.

BKA Başkanı Holger Münch, dün yapılan baskınların sayısının 150'den fazla olduğunu, 54 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 50 silahın ele geçirildiğini söyledi.

Dünkü baskınlarda 3 binden fazla güvenlik görevlisinin yer aldığını belirten Münch, operasyonların gelecek günlerde de süreceğini ifade etti.

Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, yargıç olarak görev yapan ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partili (AfD) eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann ile örgütün lideri olduğu düşünülen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss da bulunuyor.

Darbeden sonraki kabineyi belirlemişler

Başsavcılığın iddianamesinde zanlılar, "Almanya'daki mevcut devlet düzenini değiştirerek, ana hatlarıyla oluşturulmuş kendi hükümet düzenlerini getirmeyi kendine hedef edinmiş terör örgütüne mensup kişiler" olarak nitelendirilmişti.

Mevcut Almanya hükümetini tanımayan darbecilerin iktidarın ele geçirilmesiyle oluşturulacakları "askeri kol" ile düzeni sağlamayı amaçladıkları belirtilen iddianamede, darbe sonrası oluşturulacak yeni kabinede yer alacak isimlere de yer verilmişti.

Heinrich XIII Prens Reuss'un İmparator olacağı ve "Konsey" ismiyle kurulacak yeni yönetimde Adalet Bakanı Birgit Malsack-Winkemann, Dışişleri Bakanı Tim Paul G, Sağlık Bakanı Melanie R, Uluslararası Hukuktan Sorumlu Bakan Mattheas H, Askeri Kol Başkanı (Genelkurmay Başkanı) Rüdiger von P'nin olmasının ön görüldüğü ifade edilmişti.

İddianamede ayrıca söz konusu grubun Alman Federal Meclisine silahlı darbe yapmak için Kasım 2021'den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilmişti.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

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