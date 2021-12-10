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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor

Almanya'da sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğu getirilecek.

Cüneyt Karadağ   | 10.12.2021
Almanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor

Berlin

Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) verdiği Enfeksiyondan Korunma Yasası'nda değişiklik içeren önerge, Federal Meclis'te 571 oyla kabul edildi.

Yasa değişikliği için 80 aleyhte, 38 de çekimser oy kullanıldı.

Buna göre bakımevi ve klinik gibi yerlerde çalışanların, 15 Mart 2022'ye kadar aşılandıklarını veya iyileştiklerini kanıtlamaları şart olacak.

Düzenlemeye göre artık doktorların yanı sıra eczacılar, diş hekimleri ve veterinerler de aşı yapabilecek.

Düzenleme, eyaletlere kamusal yaşamı kısıtlamak için daha fazla hareket alanı sağlayacak; kritik bir durumda kulüpler, barlar ve restoranlar da kapatılabilecek. Büyük toplantılar yasaklanabilecek ve futbol maçları seyircisiz oynatılabilecek.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, hükümet olarak salgınla mücadelede çok şey planladıklarını belirterek "Ancak bizim için en önemli öncelik nüfusu korumaktır. Bu nedenle, bu sağlık krizini mümkün olan en kısa sürede bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hükümet, muhalefet ile yakın iş birliği içinde çalışacaktır. Pandemiyle mücadele siyasi parti gözetmeksizin hepimizin görevi." dedi.

Tasarının yasalaşması için Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

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