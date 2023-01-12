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Dünya

Almanya'da maden köyünden çıkarılmak istenen çevreciler polise saldırdı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'da, dün polis tarafından tahliye edilmeye başlanan çevreciler, bugün direnişe geçerek havai fişek, taş ve konserve kutularıyla polise saldırdı.

Mesut Zeyrek   | 12.01.2023
Almanya'da maden köyünden çıkarılmak istenen çevreciler polise saldırdı Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Lützerath

Takviye birliklerle Lützerath köyünü çembere alan polis, şiddetli fırtına ve yağmura rağmen direnişe geçen göstericileri yakalayarak gözaltına alıyor.

Çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda eylemciler, bazı binaları işgal edip barikatlar kurdu.

Çevreciler, zaman zaman polise havai fişek, taş ve konserve kutularıyla saldırdı.

Söz konusu bölgede halen 300'e yakın çevrecinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Tahliye çalışmalarının ve olayların gelecek günlerde de sürmesi bekleniyor.

Almanya'da kömür üretimi kısa vadede artacak

Almanya hükümeti, 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi. Hükümet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.

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