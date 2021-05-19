Euro
10.26
Dolar
8.41
BIST 100
1,459.57
Altın
1,858.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini sürdürdü.

Cüneyt Karadağ   | 19.05.2021
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor Fotoğraf: Cüneyt Karadağ / AA

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi.

Maide T, Alman makamlarının ilgisizliğinden yakınarak, "Bugüne kadar hiç bir Alman makamından derdin nedir konu nedir diye soran olmadı. Almanların PKK'lılara karşı uyguladıkları cezalar göstermelik. Ön kapıdan alıyorlar arka kapıdan salıyorlar. Hiç kimseyi kandıramazlar. Bu benim düşüncem. Sadece Türkiye'ye karşı işte bakın biz bir şeyler yapıyoruz gibi davranıyorlar. Onlar bu kadar destek vermese PKK bu kadar yol almazdı." dedi.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck Maide T'yi dinledi

Öte yandan Maide T'nin eylemi sırasında Başbakanlık önünde bulunan Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck ile de görüşerek kızının durumu hakkında bilgi verdi.

Maide T'yi dinleyen Habeck, anneye iletişim bilgilerini vererek görüşme sözü verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında 4 bin 529 can kaybıyla en yüksek günlük ölüm kaydedildi
'Kovid-19 ringe çıkıp nakavt olmaya benziyor'
Kovid-19 salgını yeme bağımlılığını artırdı
Kenya ve Ruanda'da Kovid-19 aşılaması durdu, Malavi 19 bin dozu imha edecek
'Eklemlerim, kemiklerim ve kaslarım kısacası her tarafım ağrıyordu'

Benzer haberler

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

Almanya'da kundaklandığı öne sürülen Türk marketinde hasar oluştu

DW’den İsrail hakkında eleştirel haberlere kısıtlama

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir

Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir
Berlin’de binlerce kişi İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Berlin’de binlerce kişi İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti