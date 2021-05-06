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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Federal Meclis'ten aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine yeşil ışık

Almanya'da ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlar için tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelik Federal Meclis'ten (Bundestag) de büyük çoğunlukla geçti.

Erbil Başay   | 06.05.2021
Almanya'da Federal Meclis'ten aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine yeşil ışık Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Tamamen aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yönetmelik, 4 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından bugün Federal Meclis'te görüşülerek oylandı.

Yönetmeliğe, hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti ve muhalefetteki Yeşiller ile Sol Parti "evet" oyu verdi. Hür Demokrat Parti (FDP) çekimser kalırken Almanya için Alternatif (AfD) Partisi "hayır" oyu kullandı.

Federal Meclis'ten geçen yönetmeliğe göre tamamen aşılananlar, Kovid-19'u atlatıp iyileşenler ve negatif test sonucuna sahip olanlarla eşit kabul edilecek.

Böylelikle tamamen aşı olanlar ve iyileşenler, temas ve dışarıya çıkma kısıtlamalarından ve bazı istisnalar dışında karantina uygulamasından muaf tutulacak ancak maske takma ve mesafe kuralına uyma zorunluluğu devam edecek.

Yönetmeliğin yarın Federal Eyalet Temsilciler Meclisinde (Bundesrat) görüşüldükten sonra hafta sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 5 Mayıs itibariyle 25 milyon 451 bin 513 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 7 milyon 145 bin 486 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020’den bu yana 32 milyon 596 bin 999 doz aşı uygulandı.

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