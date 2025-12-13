Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,093.60
BTC/USDT
90,477.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna görüşmeleri için Zelenskiy ile AB liderlerini ağırlayacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB ​​liderleriyle barış görüşmelerindeki son gelişmeleri değerlendireceği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna görüşmeleri için Zelenskiy ile AB liderlerini ağırlayacak

Berlin

Alman hükümeti sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı açıklamada Şansölye Merz'in 15 Aralık Pazartesi günü öncelikle Zelenskiy ile Ukrayna'ya ekonomik destek konusunda ikili görüşmeler yapacağını ve son diplomatik girişimleri ele alacağını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kornelius, katılımcılar veya toplantının gündemi konusunda daha fazla ayrıntı vermeden, "Akşam saatlerinde çok sayıda Avrupa devlet ve hükümet başkanı ile AB ve NATO'nun üst düzey temsilcileri görüşmelere katılacak." dedi.

Başbakan Merz, perşembe günü Kiev ve Avrupalı ​​müttefiklerinin toprak sorunlarını ele alan yeni öneri geliştirdiklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da lokanta sahibi fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızına tutuklama talebi
Van'da kar etkili oldu
Kütahya'da maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna görüşmeleri için Zelenskiy ile AB liderlerini ağırlayacak

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna görüşmeleri için Zelenskiy ile AB liderlerini ağırlayacak

Almanya'da nüfusun 2070'te 74,7 milyon olması bekleniyor

NATO: ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avrupa güvenliğine ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor

Anket: Almanya’da hükümetteki partilere destek, seçim sonuçlarının altında kalmaya devam ediyor

Anket: Almanya’da hükümetteki partilere destek, seçim sonuçlarının altında kalmaya devam ediyor
Almanya'da şirket iflaslarının 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor

Almanya'da şirket iflaslarının 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor
Rapor: Almanya'da Müslümanlar ve siyahi kişiler konut piyasasında sistematik ayrımcılığa uğruyor

Rapor: Almanya'da Müslümanlar ve siyahi kişiler konut piyasasında sistematik ayrımcılığa uğruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet