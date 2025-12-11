Dolar
Dünya

NATO: ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avrupa güvenliğine ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin açık şekilde Avrupa'nın güvenliğine ve ittifaka bağlılığını teyit ettiğini belirtti.

Şerife Çetin  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
NATO: ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avrupa güvenliğine ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor

Brüksel

Rutte, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'da, Başbakan Friedrich Merz ile ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin 5 Aralık'ta yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde NATO'nun genişlemesine ilişkin sınır koyulması gerektiğine işaret edilmesinin sorulması üzerine Rutte, kendisinin temel odak noktasının bir bütün olarak ittifakın güvende olması olduğunu söyledi.

Rutte, "Bu açıdan baktığımda da Ulusal Güvenlik Stratejisi Avrupa'nın güvenliği ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor. İttifakın güvende olması için de NATO, Avrupa, Kanada ve ABD arasında güçlü işbirliğinin gerekli olduğunun altını çiziyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hem ilk hem de ikinci başkanlık döneminde Avrupalı müttefiklerin "daha fazlasını" yapmasını istediğini anımsatan Rutte, NATO Lahey Zirvesi'nde de bu yönde karar alındığını anımsattı.

Rutte, ABD'nin NATO'nun daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu gördüğünü kaydetti.

