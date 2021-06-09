Euro
10.47
Dolar
8.58
BIST 100
1,449.96
Altın
1,898.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Mamak ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak sele neden oldu.
logo
Dünya

Almanya'da EURO 2020 için karantina uygulamasında istisnalar getirilecek

Almanya’da, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için yeni tip karonavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasında istisnalar getirilecek.

Erbil Başay   | 09.06.2021
Almanya'da EURO 2020 için karantina uygulamasında istisnalar getirilecek

Berlin

Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun aldığı karara göre, ilgili organizasyon komitesi tarafından uluslararası spor etkinliklerine akredite edilen herkes karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Bu uygulamanın 28 Temmuz’a kadar geçerli olacağı belirtilen kararda, etkinlik kapsamında katı koruma ve hijyen kurallarının geçerli olma şartı koşuluyor.

Böylelikle EURO 2020 için Almanya’ya gelecek futbolcuların yanı sıra akreditasyona sahip yabancı gazetecilerin ve organizasyonda görevli olanların ülkede karantinaya girme zorunluluğu kalkıyor.

11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Film ve dizi sektörü Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına alınma kararından memnun
Kovid-19 sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış Çeşme turizmini hareketlendirdi
AB, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyetin korunması gerektiği görüşünde
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Benzer haberler

Volkswagen'in eski CEO’ları şirkete toplam 288 milyon avro tazminat ödeyecek

Volkswagen'in eski CEO’ları şirkete toplam 288 milyon avro tazminat ödeyecek

Almanya'da EURO 2020 için karantina uygulamasında istisnalar getirilecek

EURO 2020'de F Grubunda Almanya şampiyona tarihinin en başarılı takımı

Almanya'da hükümetin ulaşım ve iklim politikaları bisiklet konvoylarıyla protesto edildi

Almanya'da hükümetin ulaşım ve iklim politikaları bisiklet konvoylarıyla protesto edildi
Putin, Biden ile yapacağı görüşmenin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemediğini belirtti

Putin, Biden ile yapacağı görüşmenin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemediğini belirtti

Türkiye'den Almanya'ya giden yolcular Kovid-19 negatif test sonucu ibraz etmeleri halinde karantinaya girmeyecek

Türkiye'den Almanya'ya giden yolcular Kovid-19 negatif test sonucu ibraz etmeleri halinde karantinaya girmeyecek