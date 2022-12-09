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Dünya

Almanya'da darbe iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden 'düşman listesi' çıktı

Almanya'da önceki gün darbe yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan ve kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak nitelendiren grubun, 18 kişilik "düşman listesi" oluşturduğu ortaya çıktı.

Mesut Zeyrek   | 09.12.2022
Almanya'da darbe iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden 'düşman listesi' çıktı

Köln

Almanya'da önceki gün darbe yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan ve kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak nitelendiren grubun, aralarında tanınmış politikacılar ve gazetecilerin yer aldığı 18 kişilik "düşman listesi" oluşturduğu ortaya çıktı.

Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Tageszeitung'un (taz) haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinde bulunan 18 kişilik listede, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Saskia Esken, CDU'lu siyasetçi Armin Laschet gibi 7 Federal Meclis Üyesi'nin isimleri ile gazetecilerin isimleri yer alıyor.

"Düşman Listesi"ndeki isimlerden SPD lideri Esken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şiddet yanlısı bu grubun oluşturduğu tehlikeyi hafife almamalıyız. Bu insanlar sadece komplo teorileri hayal etmiyor, uygulamak istedikleri somut planları vardı." dedi.

Soruşturmayı yürüten Federal Başsavcılığın iddianamesinde, darbeye hazırlandıkları iddia edilen şüphelilerin, hükümet üyelerini ve milletvekillerini tutuklamaları için küçük bir silahlı grupla Alman Federal Meclisine girmeyi planladıkları belirtilmişti.

İddianamede, söz konusu grubun Meclise silahlı darbe yapmak için Kasım 2021'den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilmişti.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporunda, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcıların oluşturduğu belirtildi.

Raporda, 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olduğu ileri sürülen grubun, Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığı kaydedilerek, üyelerden bazılarının "monarşi altındaki Alman İmparatorluğu" fikrine bağlıyken, bazılarının "Nazi taraftarı", bazı üyelerin de "Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inandığı" aktarıldı.

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