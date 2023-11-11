Almanya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.
Berlin
"Küresel Güney Birleşik Kolektifi" adlı inisiyatif tarafından "İnsan Haklarını Sömürgecilikten Kurtarın" temasıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce protestocu katıldı.
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İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden göstericiler, "Yaşasın Filistin", "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.
Göstericiler, "Gazze'ye abluka kaldırılsın", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Ateşkes hem de hemen", "Çalınmış bir toprakta barış olmaz" yazan döviz ve pankartlarla Filistin bayrakları taşıdı.
Alman hükümetine çağrıda bulunulan gösteride, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması için çaba sarf edilmesi istendi.
Gösterinin başında polis, bazı pankartların yasak olması nedeniyle açılmasına izin vermedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.