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Dünya

Almanya'da Başbakan Scholz'a apronda sarılan kişiye 4 bin 500 avro ceza verildi

Almanya'da yaklaşık iki yıl önce Frankfurt Havalimanı'nda aprona girerek Başbakan Olaf Scholz'a sarılan sanık, 4 bin 500 avro para cezasına çarptırıldı. Frankfurt yerel mahkemesi, sanığa 2,5 yıl araç kullanma yasağı da getirdi.

Erbil Başay  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Almanya'da Başbakan Scholz'a apronda sarılan kişiye 4 bin 500 avro ceza verildi

Berlin

Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt yerel mahkemesi, Paschlis D'ye "trafik güvenliğini tehlikeye atma" ve "konut dokunulmazlığını bozma" suçlarından toplam 4 bin 500 avro para cezası verdi ve 2,5 yıl araç kullanma yasağı getirdi.

Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen sanığın mahkemede pişmanlığını dile getirdiği aktarıldı.

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Paschalis D, bu duruma yanlışlıkla düştüğünü, bunun hem tatlı hem de acı deneyim olduğunu belirterek, özür diledi.

Sanık Paschalis D, Mayıs 2023'te yolda Avrupa Merkez Bankasının etkinliğinden dönen Başbakan Scholz'un konvoyuna dahil olmuş, aracıyla Frankfurt Havalimanının apronuna girerek Başbakan'a uçuş öncesi sarılmıştı.

Bu olay Başbakan'ın güvenliğine ilişkin tartışmalara yol açmıştı.

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