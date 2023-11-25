Almanya'da Aachen ve Berlin'de Filistin halkıyla dayanışma mitingi düzenlendi
Almanya'nın başkenti Berlin ve Aachen kentinde düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşüne katılanlar, İsrail'in saldırılarında Filistin'de öldürülenlere dikkati çekti.
Aachen/Berlin
Soğuk havaya rağmen Aachen ana tren istasyonu yakınlarında toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları, üzerinde çeşitli sloganların yer aldığı dövizler ve öldürülen bebeklerin temsili maketlerini taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
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Meydanda kurulan sahnede yapılan konuşmalarda İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler eleştirildi.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı mitinge Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden insanlar da destek verdi.
Almanya'nın Aachen kentinde Filistin halkıyla dayanışma mitingi düzenlendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 25, 2023
AA Muhabiri Mesut Zeyrek, detayları aktardı pic.twitter.com/258OzGp5QN
Berlin
Berlin’deki Birleşik Filistin Ulusal Komitesince, şehir merkezinde Anhalter Bahnhof Meydanı'ndan başlayarak Berlin Katedrali'ne kadar düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride, üzerinde "Sessizlik şiddettir", "Özgür Filistin", "Ateşkes şimdi", "Var ol, diren, dön", "İşgalci terörü durdur" yazan pankart ve dövizler taşındı.
Göstericiler "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.
İsrail'in bombalaması sonucu Filistin'de hayatını kaybedenlere işaret edilen gösteride, bir kadın, gelinliğinin arkasına iliştirilmiş, üzerinde Filistin'de öldürenlerin isim ve yaşlarının yazılı olduğu uzun bir kumaş taşıdı. Gösteride, İsrail saldırılarında öldürülen çocuklara da dikkati çekmek için ipe asılı çocuk giysileri taşındı.
Gösteriye katılan Angela Ditzkis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki göstererek, "Neye inanırlarsa inansınlar insanların ölmelerini istemiyorum. İnsanların bu şekilde bombalanması ve kırılması doğru değil. Çok kötü görüntüler izledim. Bu olmamalı. Özellikle Almanya'da kimsenin bir şey söylememesini çok korkunç buluyorum. Bu yüzden buna katılıyorum." dedi.
Hanna Hoffmann da Filistin'e destek olmak için yürüyüşe katıldığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.