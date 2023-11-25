Cenevre'de Filistin'i destekleyen göstericiler BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yürüdü
İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin'e destek vermek için toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yürüdü.
Cenevre, Roma, Viyana
BM Cenevre Ofisi'nin önünde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
- İngiltere'de on binlerce kişi Filistin'i desteklemek için 7. kez sokaklara çıktı
- Almanya'nın Aachen kentinde Filistin halkıyla dayanışma mitingi düzenlendi
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze'de kadın ile çocuk ölümlerini eleştirdi.
Buradan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yürüyen eylemciler, İngilizce, Arapça ve Fransızca Filistin'e destek sloganları attı.
Göstericiler, İsrail'in "Gazze'deki soykırımının önlenmesi" ve "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.
"Filistin'i yalnız bırakmamak için direniyoruz"
Göstericilerden Fadhel El May, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Gazze için) Fiili bir ateşkes, savaşın tamamen durdurulması ve Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasını istiyoruz." dedi.
May, Gazze'de devam eden adaletsizliğin "hemen son bulması" gerektiğini de söyledi.
Shannon Marshall, "Ben bir Kanadalıyım. Benim ülkemdeki insanlar başka bir ülkeye karşı suç işlediyse, başkalarının eylemleri yüzünden masum kadınların ve çocukların acı çekmesi gerektiğini düşünmüyorum. (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Aslında bir savaş suçu olan kolektif eylemi protesto ediyorum. Dünyanın uyanması ve Filistinlilerin hayatlarının da diğer hayatlar kadar önemli olduğunu anlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de bunun için mücadele ediyorum." dedi.
Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş ise Filistin halkına desteklerini göstermek için burada olduğunu ifade ederek, "Filistin'i yalnız bırakmamak için direniyoruz." diye konuştu.
Demirtaş, İsrail Filistinlilere yönelik katliamları sürdüğü müddetçe meydanlarda olmaya devam edeceklerini söyledi.
Yaklaşık 3 saat süren gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Milano'da Filistin'e destek ve dayanışma mitingi
İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano ve çevresinde yaşayan Filistin toplumu ile Filistin davasına destek veren İtalyanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından tepkilerini göstermek üzere üst üste 7. haftada da bir araya geldi.
Önceki haftalarda Milano'nun ana arterlerinde yürüyüş düzenleyen Filistin yanlıları, bu sefer kent merkezindeki Sforzesco Kalesi önündeki mitingde bir araya geldi.
Mitingde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilirken Filistin'e destek ve dayanışma mesajları verildi.
Binden fazla kişinin toplandığı mitingde "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'ye özgürlük"ün yanı sıra İsrail’in saldırılarına tepki gösterilen sloganlar atıldı.
Mitinge katılan göstericilerden İtalyan Stefano Paltrinieri, AA'ya yaptığı açıklamada, "Korkunç siyonist soykırımı devam ediyor ve bu nedenle burada olmak doğru bir şey. Dünyanın her yerinde meydanlara inilmesi, Gazze’de ateşkesi getirdi. Aksi takdirde bu mümkün olmazdı. Hem ahlaki hem de siyasi nedenlerden burada olmak gerekiyor." dedi.
Bir diğer İtalyan vatandaşı Alessandra Sberveglieri de "Alışveriş yapmak yerine buraya gelmeyi tercih ettik çünkü bu insanların özgür olması gerektiğine ve şu anda yaşanan soykırımın durması gerektiğine inanıyoruz. Filistin halkıyla dayanışma için buradayız." diye konuştu.
Adriano Sberveglieri de Gazze'de ve Filistin'de yaşananların böyle devam etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Şu anda insani boyutu aşan işler yapılıyor. (İsraillilerin) Onların yaptıkları insanlık dışıdır." ifadelerini kullandı.
İktidarıyla muhalefetiyle ülkesinin bu konuda izlediği siyaseti de eleştiren Sberveglieri, "İtalya'nın çok kötü bir rol oynadığına ve hiçbir şey yapmadığına inanıyorum. Filistin halkını destekleyen sol partiler dahi bir şey yapmıyor. Bu uzun yıllardır yaşanmayan bir durum. 70’li ve 80’li yıllarda Filistin halkı, Komünist Parti tarafından destekleniyordu. Şimdi ise Demokratik Parti var ama bir şey yapılmıyor, bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.
Avusturya'da binlerce gösterici Gazze'de kalıcı ateşkes için gösteri düzenledi
Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici, 15 bine yakın Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.
Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze’de soykırım son bulsun", "İşgale hayır", "Katil Netanyahu" yazılı pankartlar taşıdı.
İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren 6 binden fazla Filistinli çocuğa dikkati çekmek için bazı göstericiler kefen giyerken, bazıları da içi doldurulmuş kefen ve çocuk tabutlarını taşıdı.
Soyadını paylaşmak istemeyen Avusturyalı gösterici Sebastian, Avusturya basınının Filistin'de yaşananları haberleştirmediğini belirterek, Filistin halkına destek amacıyla gösteriye katıldığını söyledi.
Sebastian, "Gazze’de soykırım yapılıyor. Hastaneler, okullar bombalandı. Binlerce çocuk öldürüldü. Bu çok kötü ve ne yazık ki bizde kimse bu durumu ciddiye almıyor." dedi.
Göstericilerden Monika da Filistinli eşiyle gösteriye katıldığını ve Gazze'de büyük bir felaketin yaşandığını dile getirdi.
Monika, Filistin halkına destek için geldiğini belirterek, "Filistin'de barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirmek için buradayım. Artık her iki taraf için de barışçıl bir çözüm gerekiyor." görüşünü paylaştı.
Filistinli Yunus da uzun yıllardır Avrupa'da yaşadığını ancak ailesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşamını sürdürdüğünü belirterek, ailesinin bulunduğu yerin Gazze'ye uzak olmadığını, onların da İsrail'in bombardımanına şahit olduklarını anlattı.
Yunus, ailesinin korku içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.