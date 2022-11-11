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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da 4 eyalet Kovid-19'a karşı uygulanan karantina tedbirlerini kaldıracak

Almanya'da, Kovid-19 salgınında bağışıklık oranının yüzde 90'a ulaşmasının ardından 4 eyaletin karantina tedbirlerini kaldırma kararı aldığı bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 11.11.2022
Almanya'da 4 eyalet Kovid-19'a karşı uygulanan karantina tedbirlerini kaldıracak

Köln

Stuttgart'taki Baden-Württemberg Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde 16 Kasım'dan itibaren Kovid-19 bulaşmış kişilerin toplumdan izole edilmesini amaçlayan karantina uygulamasının kaldırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, karantina uygulamasını kaldıran söz konusu federal eyaletlerin, testleri pozitif çıkan kişiler için maske ve mesafe zorunluluğu gibi koruyucu önlemler getireceği belirtildi.

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da yaptığı açıklamada, bazı federal eyaletlerin Kovid-19'a yakalanan kişiler için izolasyon zorunluluğunu kaldırmasını eleştirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Lauterbach, eyaletlerdeki farklı izolasyon kurallarına tepki göstererek, "Bu uygunsuz bir zamanda geldi ve federal hükümetin onayı alınmadı." ifadesini kullandı.

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