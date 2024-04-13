Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,234.80
BTC/USDT
66,915.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Anadolu yayıncılar federasyonunun Filistinli gazeteciler için Sultanahmet Meydanı’nda düzenlediği canlı yayın etkinliğine telefon bağlantısı ile katılıyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek

Alman hükümeti, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek.

Mesut Zeyrek, Dmitri Chirciu  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Almanya, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek

Köln,Moskova

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın hava saldırılarının artması ve Ukrayna hükümetinin talebi üzerine, müttefiklerinin koordinasyonunda daha önce teslimatı gerçekleştirilmiş ve planlananlara ek olarak bir Patriot hava savunma sisteminin daha bu ülkeye devredileceği bildirildi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Ukrayna şehirlerine ve ülkenin altyapısına yönelik Rus terörü, tarifsiz acılara neden oluyor. İnsanların enerji kaynaklarını tehlikeye atıyor ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin operasyonel hazırlığı açısından önemli olan endüstriyel tesisleri yok ediyor. Bu nedenle Ukrayna'yı başka bir Patriot hava savunma sistemiyle destekliyoruz. Bu kararı vermeden önce, mümkün olan en kısa sürede ülkemiz için yenisini almayı taahhüt etmiştim ve bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Almanya Savunma Bakanlığı, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya daha önce çeşitli askeri ekipmanların yanı sıra iki Patriot hava savunma sistemi, atış üniteleri ve iki Patriot fırlatıcıyı teslim etmişti.

Rusya: Avdiyivka yönünde Pervomayskoye yerleşim birimini ele geçirdik

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Avdiyivka yönünde Pervomayskoye yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, Avdiyivka yönünde Donetsk Halk Cumhuriyetinin Pervomayskoye (Pervomayske) yerleşim birimini kurtararak pozisyonlarını güçlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 222 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 583 uçak, 270 helikopter, 20 bin 826 İHA, 501 hava savunma füze sistemi, 15 bin 767 tank ve zırhlı araç, 1266 çok namlulu roketatar, 8 bin 849 obüs ve havan topu ile 20 bin 960 özel askeri araç imha edildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum
YSK, 1 il ve 21 ilçedeki itirazları reddetti
İstanbul'da, Filistin'de öldürülen gazeteciler için 24 saat sürecek tepki yayını başladı
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü

Benzer haberler

Almanya, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek

Almanya, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek

Almanya eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis'e Filistin yanlısı tutumu nedeniyle yasak getirdi

Filistin asıllı İngiliz cerrah Ebu Sitte: Filistinlilerin sesini kesmek istiyorlar

Rusya: Son bir haftada Ukrayna'da askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk

Rusya: Son bir haftada Ukrayna'da askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk
Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi polis tarafından sonlandırıldı

Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi polis tarafından sonlandırıldı
İran, konsolosluk saldırısı sonrası İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi "meşru müdafaa" olarak görüyor

İran, konsolosluk saldırısı sonrası İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi "meşru müdafaa" olarak görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet