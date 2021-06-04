Euro
10.54
Dolar
8.66
BIST 100
1,433.17
Altın
1,894.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya Türkiye'yi Kovid-19 'yüksek riskli' bölgeler listesinden çıkardı

Almanya, Türkiye'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkardı.

Erbil Başay   | 04.06.2021
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 'yüksek riskli' bölgeler listesinden çıkardı

Berlin

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgeler listesinde yer alan Türkiye, Kovid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli' grubuna dahil edildi.

"Yüksek riskli" bölgeler listesinden Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsveç de çıkarılarak "riskli" bölgeler listesine konuldu.

Çekya, Vatikan, İtalya ise tamamen "risk" bölgeleri listesinden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 595 kişi hayatını kaybetti
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 'yüksek riskli' bölgeler listesinden çıkardı
AB, Kovid-19 aşı teklifini Dünya Ticaret Örgütü'ne sundu
Dünya genelinde 2 milyar 49 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 30 milyon dozu geçti

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 595 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 595 kişi hayatını kaybetti

Almanya Türkiye'yi Kovid-19 'yüksek riskli' bölgeler listesinden çıkardı

AB, Kovid-19 aşı teklifini Dünya Ticaret Örgütü'ne sundu

Almanya, Müslümanların fişlendiği 'dijital harita'yı Avusturya’nın iç meselesi olarak görüyor

Almanya, Müslümanların fişlendiği 'dijital harita'yı Avusturya’nın iç meselesi olarak görüyor
Almanya, Münbiç’teki olayların araştırılmasını istedi

Almanya, Münbiç’teki olayların araştırılmasını istedi
Dünya genelinde 2 milyar 49 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 49 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı