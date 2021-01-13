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Dünya

Almanya, Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerinin başlayacak olmasını olumlu karşılıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacak olmasını prensip olarak olumlu karşıladıklarını, bunun iyi ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 13.01.2021
Almanya, Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerinin başlayacak olmasını olumlu karşılıyor

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya’nın 2020’nin ikinci yarısında üstelendiği Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında, Yunanistan ile Türkiye arasında doğrudan görüşmelerin yapılması için çaba sarf ettiğini belirtti.

Deniz sınırı anlaşmazlıkların çözümünün taraflar arasında uluslararası hukuk temelinde müzakere yoluyla bulunmasının en mantıklısı olduğunu her zaman vurguladıklarını aktaran Adebahr, "Bu nedenle her iki tarafın da 2016'da kesilen istikşafi görüşmelerin şimdi 25 Ocak'ta yeniden başlayacağının iki tarafın da duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, iyi ve önemli bir adım, tüm bölge için de iyi haberdir." diye konuştu.

Adebahr, mevcut durumda görüşme gündemine ilişkin bilgilendirmenin ve bunların tespit edilmesinin Yunan ve Türk tarafının konusu olduğunu belirterek, "Şimdi herhangi bir beklentiyi dışarıdan formüle etmek yararlı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı bildirilmişti.

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