Dolar
14.24
Euro
15.55
Altın
1,947.18
ETH/USDT
2,720.00
BTC/USDT
41,300.00
BIST 100
1,998.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağı füzelerin bir kısmının kullanılmaz olduğu iddia edildi

Almanya’nın Ukrayna’ya sağlamak istediği eski Doğu Almanya’nın stoklarında kalan 2 bin 700 “Strela” tipi uçaksavar füzelerin bir bölümünün kullanılmaz durumda olduğu ileri sürüldü.

Erbil Başay   | 04.03.2022
Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağı füzelerin bir kısmının kullanılmaz olduğu iddia edildi

Berlin

Der Spiegel dergisinin haberinde, Alman Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan “Strela” füzelerinin bir kısmının sadece eski değil, aynı zamanda kullanılmaz olduğu belirtilerek, sadece 2 bin füzenin kullanılabilir durumda olduğu ifade edildi.

Ukrayna’ya gönderilecek füzelerin Alman Silahlı Kuvvetlerinin "güvenlik nedeniyle" 2014’te kullanımdan çıkardığı aktarılan haberde, füzelerin bulunduğu ahşap kutuların küflendiği ve askerlerin bu kutuların bulunduğu depoya koruyucu giysilerle girdiği kaydedildi.

Haberde Ekonomi Bakanlığının füzelerin Ukrayna’ya verilmesine izin verdiği ancak bunun için Federal Güvenlik Konseyinin de onayının gerektiği iddia edildi.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya “Başka malzemelerin depoda (Ukrayna'ya) gönderilmeye hazır olduğunu onaylayabilirim. Güvenlik Konseyi'nin kararı bekleniyor. Daha fazla ayrıntı veremem." dedi.

Hangi malzemelerin hazırlandığı konusunda bir şey söylemek istemediğini aktaran Collatz, "Alman Silahlı Kuvvetlerinin sadece kullanılabilir malzeme sağlayacağını doğrulayabilirim." ifadesini kullandı.

Collatz, ayrıca daha önce Almanya’nın gönderdiği tüm unsurların yerine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Alman hükümet yetkilileri, kriz ve savaş bölgelerine öldürücü silah gönderilmeyeceğini belirterek uzun süre Ukrayna'ya silah vermeyi reddetmiş, ancak 26 Şubat'ta politika değişikliğine giderek Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı.

Basında dün çıkan haberlerde de Almanya'nın ayrıca Ukrayna'ya 2 bin 700 "Strela" füzesi göndereceği ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor

Benzer haberler

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

Kremlin: ABD'nin yaptırımları kimsenin görüşünü değiştirmez

Almanya'dan aşırı sağcılar savaşa katılmak için Ukrayna'ya gitti

Almanya'dan aşırı sağcılar savaşa katılmak için Ukrayna'ya gitti

Almanya'dan aşırı sağcılar savaşa katılmak için Ukrayna'ya gitti
Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağı füzelerin bir kısmının kullanılmaz olduğu iddia edildi

Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağı füzelerin bir kısmının kullanılmaz olduğu iddia edildi
UNICEF: Ukrayna'da 7 günde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı

UNICEF: Ukrayna'da 7 günde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı