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Dünya

Almanya’nın 1000 adet Leopard 2 tipi ana muharebe tankı alımını değerlendirdiği iddia edildi

Almanya’nın NATO savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla 1000 adet Leopard 2 tipi ana muharebe tankı ile 2 bin 500 adet GTX Boxer tipi zırhlı araç almayı değerlendirdiği ileri sürüldü.

Erbil Başay  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Almanya’nın 1000 adet Leopard 2 tipi ana muharebe tankı alımını değerlendirdiği iddia edildi

Berlin

Ülke basınında yer alan haberlere göre NATO, Almanya’dan 10 yıl içinde 7 muharebe tugayı kurulmasını istedi.

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Bu tugayların donatılması için Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun komuta kademesiyle 1000 adet Leopard 2 tipi ana muharebe tankı ve 2 bin 500 adet GTX Boxer tipi zırhlı savaş araç almayı değerlendiriyor.

Söz konusu araçların maliyetinin 25 milyar avro olabileceği belirtilirken, alım kararının yıl sonuna kadar verilmesi bekleniyor.​​​​​​​

Almanya'da söz konusu tank ve zırhlı araçların alımı için Federal Meclisin de onayı gerekiyor.

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