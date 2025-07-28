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Dünya

Almanya’da yolcu treninin raydan çıkmasının nedeninin toprak kayması olabileceği belirtildi

Almanya’da Baden-Württemberg eyaletinin Riedlingen kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkmasına yoğun yağışlardan kaynaklanan toprak kaymasının neden olmuş olabileceği bildirildi.

Erbil Başay  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Almanya’da yolcu treninin raydan çıkmasının nedeninin toprak kayması olabileceği belirtildi

Berlin

Ulm Emniyet Müdürlüğü ile Ravensburg Savcılığından yapılan ortak açıklamada, Riedlingen ile Munderkingen arasında dün bir yolcu treninin raydan çıkmasına ilişkin soruşturmanın henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Ancak ilk bilgilere göre kazanın meydana geldiği bölgede şiddetli yağıştan dolayı bir kanalizasyon kuyusunun taşmış olabileceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "taşan suların raylara doğru uzanan yamaçta toprak kaymasına yol açtığı, bunun da muhtemelen trenin raydan çıkmasına neden olduğu" ifade edildi.

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Hayatını kaybedenler arasında makinist de bulunuyor

Açıklamada, kazada trenin makinisti, tren şirketinin bir çalışanı ile bir yolcu olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Kazada, en az 41 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, bunlar arasında ağır yaralıların da bulunduğu belirtildi.

Bu arada, ülke basınında yer alan haberlerde, kaza öncesinde bölgede kötü hava şartlarının yaşandığı ve yer yer kısa sürede metrekare başına 30 ila 40 litre yağmur yağdığı ifade edildi.

Baden-Württemberg eyaletinde dün akşam Sigmaringen'den Ulm'e giden ve raydan çıkan yerel trende yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu ifade edilmişti.

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