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Dünya

Almanya, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini askıya aldı

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA) Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 16.11.2021
Almanya, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini askıya aldı

Berlin

Kurumdan yapılan açıklamada, projenin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'nin, hattın işletme ruhsatını almaya yönelik daha fazla ön şartı yerine getirmek amacıyla Almanya yasalarına göre bir şirket kurması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Akım 2 boru hattının işletilmesine ilişkin bir ruhsat, ancak operatör Alman yasalarına uygun olduğunda dikkate alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Almanya, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecine 8 Eylül'de başlamıştı. Sürecin 4 ay sürmesi bekleniyordu.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

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