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Dünya, Koronavirüs

Almanya, Kovid-19'la mücadelede eyaletlere maske zorunluluğu uygulama imkanı verecek

Almanya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, eyaletlerin ekimden itibaren yeniden maske zorunluluğu uygulayabilmelerine imkan verilmesi planlanıyor.

Erbil Başay   | 03.08.2022
Almanya, Kovid-19'la mücadelede eyaletlere maske zorunluluğu uygulama imkanı verecek

Berlin

Almanya Adalet Bakanlığı, 23 Eylül'e kadar yürürlükte olan Enfeksiyon Koruma Yasası'nın yeniden düzenlenmesine ilişkin Sağlık Bakanlığı ile üzerinde anlaştığı yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

Sonbahar ve kış aylarında Kovid-19 vaka sayılarının artmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, bundan dolayı Enfeksiyon Yasası'nda değişikliklerin yapılmasının gerekli olduğu belirtildi.

Açıklamada 1 Ekim 2022'den 7 Nisan 2023'e kadar geçerli olması planlanan yeni kuralları içeren yasa tasarısının, bu ay Bakanlar Kuruluna sunulacağı kaydedildi.

Tasarıya göre, Almanya genelinde hava trafiğinde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu 1 Ekim'den sonra da devam edecek.

Bunun dışında eyaletlere, sağlık sisteminin işlevini yerine getirmesi ve kritik altyapının korunması için halka açık kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirme imkanı verilecek.

Kültür ve spor etkinlikleri ile restoranlarda, iyileşmiş, Kovid-19 testi negatif olanlar ve aşıları tam olup da son aşısı 3 aydan eski olmayanlar, bu zorunluluğun dışında tutulacak.

Ayrıca okullarda, yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için gerekli görülüyorsa 5. sınıftan itibaren maske zorunluluğu uygulanabilecek.

Eyaletler, cezaevleri, mülteci yurtları, kreş ve okullar gibi insanların toplu halde olduğu belirli yerlerde test zorunluluğu da getirebilecek.

Eyalet meclisleri, sağlık sisteminin veya diğer kritik altyapının çökme tehlikesine karşılık, açık havada yapılan etkinliklerde herkese maske zorunluluğu getirme, hijyen konseptleri geliştirme ve halka açık iç mekanlarda yapılan etkinliklere katılacakların sayısını sınırlama gibi önlemler alabilecek.

Baden-Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanı Manne Lucha ise yasa tasarısını eleştirerek, tasarıda eyaletlerin alabileceği daha geniş kapsamlı önemli önlemlerin yer almadığını belirtti.

Lucha, salgında kritik gelişme olması durumda insanlara temas kısıtlaması getirilmesini de istedi.

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