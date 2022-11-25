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Dünya

Almanya, Holodomor trajedisini "soykırım" olarak tanımaya hazırlanıyor

Almanya hükümetinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde 90 yıl önce yaklaşık 4,5 milyon Ukraynalının hayatını kaybettiği Holodomor (Büyük Açlık) trajedisini "soykırım" olarak tanımaya hazırlandığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 25.11.2022
Almanya, Holodomor trajedisini "soykırım" olarak tanımaya hazırlanıyor

Berlin

Alman medyasında çıkan haberlere göre hükümet, dönemin SSCB lideri Josef Stalin'in toprak reformunu çiftçilere zorla kabul ettirmek için attığı adımlar nedeniyle yaşanan ve "Holodomor" adı verilen kıtlığı "soykırım" olarak tanımaya hazırlanıyor.

Hükümet, Hristiyan Birlik (CDU-CSU) partilerinin de desteklediği "Ukrayna'da Holodomor: Hatırla - An - Uyar" başlıklı önerge hazırladı.

"Holodomor"un "soykırım" olarak tanınmasına ilişkin önergenin, 30 Kasım Çarşamba günü Federal Meclis genel kurulunda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili Annalena 1932-1933 Holodomor soykırımı kurbanlarının anısına saygılı, tarihsel adalete sadık, ilkeli bir duruş sergilediğin için teşekkürler." ifadelerini kullanarak Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a teşekkür etti.

Baerbock'ta yine Twitter'dan Kuleba'ya hitaben, "Holodomor'da milyonlarca Ukraynalı sistematik açlıktan öldü. Bu suça şu anki adıyla soykırım dememizi istediğiniz için teşekkürler. Federal Meclis'te bunu öne çıkaran herkese teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

CDU-CSU parlamento grubunun insan hakları sözcüsü Michael Brand, FAZ gazetesine yaptığı açıklamada, Alman parlamentosunun Holodomor'u Ukraynalılara yönelik bir soykırım olarak tanımasını "tarihi ve gecikmiş bir adım" olarak niteledi.

Halihazırda İrlanda, Moldova ve Romanya gibi ülkeler Holodomor'u soykırım olarak kabul ediyor.

Holodomor nedir?

Ukraynaca Holodomor, suni şekilde insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi anlamına geliyor.

Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinde yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna Parlamentosu, 2006'da bu olayı "soykırım" olarak tanıdı.

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