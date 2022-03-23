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Dünya

Almanya Başbakanı, ülkesinin Rusya'ya enerji bağımlılığını sonlandırmak istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya'dan petrol, gaz ve kömüre olan bağımlılığını uzun vadede sona erdirmek istediğini söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 23.03.2022
Almanya Başbakanı, ülkesinin Rusya'ya enerji bağımlılığını sonlandırmak istiyor

Berlin

Şansölye Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "Rusya'dan bağımsız ve aynı zamanda güvenilir enerji kaynaklarına sahip olmak istiyoruz. Tedarik kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Scholz ancak bunu hemen yapmanın Almanya'yı ve tüm Avrupa'yı sıkıntıya sokmak anlamına geleceğine işaret etti.

Ukrayna ile dayanışma sözü veren Scholz, aynı zamanda NATO'nun Rusya ile savaşa dahil olmasına karşı bir kez daha net tavır sergiledi.

NATO barışı koruma misyonu veya Ukrayna'da uçuşa yasak bölge önerilerinin daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyaran Scholz, "NATO, savaşa taraf olmayacak. Bu konuda Avrupalı ​​müttefiklerimiz ve ABD ile mutabıkız. Bu, bir mantık meselesi ve geri kalan her şey sorumsuzca olurdu." diye konuştu.

"Putin, Rusya'nın geleceğini de mahvediyor"

Almanya Şansölyesi, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkilerini göstermeye başladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düşmanlıkları sona erdirmemesi halinde yakında daha da katı önlemler alabileceklerini söyledi.

Scholz, Putin'in Ukrayna'daki savaş hakkındaki gerçeği anlaması gerektiğini vurgulayarak "Gerçek şu ki; savaş, Ukrayna'yı yok ediyor ancak bu savaşla Putin, Rusya'nın geleceğini de mahvediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Putin'e "Ukrayna'daki tüm muharebe operasyonlarını derhal durdurması ve Rus birliklerini ülkeden çekmesi" çağrısını yineledi.

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