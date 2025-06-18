Dolar
39.54
Euro
45.47
Altın
3,392.39
ETH/USDT
2,473.40
BTC/USDT
103,957.00
BIST 100
9,174.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Ekonomi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, küresel petrol piyasasında arz açığı olmadığını bildirdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Orta Doğu'da artan gerginliğin ardından küresel petrol piyasasında arz açığı yaşanmadığını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, küresel petrol piyasasında arz açığı olmadığını bildirdi

St. Petersburg

Novak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının gidişatına dair bir tahmin yapamayacağını ifade eden Novak, Rusya'nın petrol ihracatında bir düşüş yaşanmasını öngörmediklerini belirtti.

Novak, küresel petrol arzına yönelik risklerin petrol fiyatlarına yansıdığına işaret ederek, "Küresel petrol piyasasında arz açığı görmüyoruz. Teslimatlar devam ediyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail-İran çatışması

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı günden bu yana Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı gönülden tebrik ediyorum
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır
Türkiye Belediyeler Birliğinde "Sismik Güçlendirme Semineri" düzenlendi

Benzer haberler

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, küresel petrol piyasasında arz açığı olmadığını bildirdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, küresel petrol piyasasında arz açığı olmadığını bildirdi

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'nın "uzun vadeli saldırganlık" için hazırlık yaptığı görüşünde

Avustralya, Rusya'nın "gölge filo" gemilerini yaptırım listesine aldı

Kanada, ABD'nin karşı çıkması üzerine Ukrayna konusuna ilişkin G7 bildirisini iptal ettiklerini açıkladı

Kanada, ABD'nin karşı çıkması üzerine Ukrayna konusuna ilişkin G7 bildirisini iptal ettiklerini açıkladı
İngiltere, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

İngiltere, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
AB, Rusya'dan gaz ithalatını 2027 sonunda yasaklamaya hazırlanıyor

AB, Rusya'dan gaz ithalatını 2027 sonunda yasaklamaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet