TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacağını söyledi.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(TBMM'de kurulacak komisyon) Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız." dedi.
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