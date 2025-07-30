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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacağını söyledi.

Kemal Karadağ  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacak

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(TBMM'de kurulacak komisyon) Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız." dedi.

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