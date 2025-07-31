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Tunca Nehri'nde su akışı durdu

Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu.

Gökhan Balcı  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Tunca Nehri'nde su akışı durdu Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama, nehirdeki su akışını olumsuz etkiledi.

Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti. Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi.

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Nehir yatağının bazı bölümlerinde kalan su yosunla kaplanırken, yatağın bazı bölümleri tamamen kurudu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ile iletişimi sağlayan Kanuni Köprüsü çevresinde de su akışı durdu.

Ördeklerin yüzdüğü köprünün altında sahipsiz köpeklerin yattığı görüldü.

Vatandaşlardan Celal Kılıç, AA muhabirine, nehirde son yıllarda görülen kurumanın bu yıl daha uzun sürdüğünü söyledi.

Nehirdeki kuraklığın iklim değişikliği nedeniyle olduğunu belirten Kılıç, "İklimler değişti. Bu sene güneş altında 55 derece sıcaklıkları gördük." dedi.

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