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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile bir araya geldi.

Muhammet İkbal Arslan, Ali Kemal Akan  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile bir araya geldi

Cenevre

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, görüşmede, İran Meclis Başkanı olarak yeniden seçilmesi dolayısıyla Kalibaf'ı tebrik etti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler için taziye dileklerinde bulunan Kurtulmuş, İsrail'in bu saldırılarını, 17 Haziran'daki TBMM Başkanlık tezkeresiyle Meclis Genel Kurulunda telin ettiklerini söyledi.

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Kurtulmuş, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer meseleye ilişkin İstanbul'daki görüşmenin önemli bir adım olduğunu ve bunun başarılı geçmiş olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Filistin'de İsrail'in yürüttüğü soykırıma karşı dünyanın dört bir yanında halkların tepkisinin giderek arttığına dikkati çeken Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarına karşı, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Kurtulmuş ve Kalibaf, parlamentolar arası işbirliğinin artırılması konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile görüştü

Kurtulmuş, daha sonra Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüşmesinde, Pakistan'ın da aralarında yer aldığı Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun gelecek dönemde genişlemesine dair temennisini dile getirerek Sadık'a, İstanbul'da düzenlenen ilk toplantıya katılımı dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasında her alanda var olan mevcut işbirliğini güçlendirdiğini belirten Kurtulmuş, parlamentolar arası ilişkileri de daha ileri taşıma arzusunda olduklarını vurguladı.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Kurtulmuş, İslam coğrafyasındaki ülkeler arasında birlikteliğin daha da artırılması ihtiyacına işaret etti.

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