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Beykoz'da servis aracının çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Beykoz'da, alkollü sürücünün kullandığı servis aracının çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti.

Zeynep Yeşildal  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Beykoz'da servis aracının çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde servis aracının çarpması sonucu motosikletli Baturhan Yıldızturan'ın (27) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Servis aracı sürücüsü Yiğit İsmail G.'nin (26) Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan ölçümlerde 0,61 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan, kaza yapan servis aracında seyahat eden şüphelinin arkadaşlarının cep telefonuyla kaydettiği görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

Araçtaki kişinin "O kadar hız mı yapılır ya. Bu akşam öleceğiz galiba, ölüme gidiyoruz." dediği sırada yaşanan kaza görüntülerde yer aldı.

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