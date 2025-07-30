Moskova Borsasında kripto para birimi ethereum bağlantılı vadeli işlemler başlayacak
Moskova Borsası (MOEX), kripto para birimi ethereuma yatırım yapan iShares Ethereum Trust borsa yatırım fonunda (ETF) vadeli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.
Moskova
MOEX'ten yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren iShares Ethereum Trust (ETF) üzerinden vadeli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu işlemlerin sadece nitelikli yatırımcılara açılacağı bilgisine yer verildi.
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MOEX, 10 Haziran'da Bitcoin endeksinin hesaplanması ve yayınlanması ile BlackRock şirketine ait iShares Bitcoin Trust ETF'i üzerinde işlemlerin yapılmasına başlamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemeler ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.
Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paraların popülerliği son dönemde artarken, Rus şirketleri de uluslararası ödemelerde zaman zaman kripto para birimlerini kullanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.