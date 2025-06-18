Dolar
39.54
Euro
45.45
Altın
3,385.08
ETH/USDT
2,506.80
BTC/USDT
104,448.00
BIST 100
9,192.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi'nde açıklamalarda bulunuyor Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'nın "uzun vadeli saldırganlık" için hazırlık yaptığı görüşünde

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın 2025'te sağlık, eğitim ve sosyal politikaların toplamından daha fazla savunma harcaması yaptığını belirterek "Bu, uzun vadeli bir saldırganlık için uzun vadeli bir plan." dedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'nın "uzun vadeli saldırganlık" için hazırlık yaptığı görüşünde

Ankara

Kallas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 24-25 Haziran'da yapılacak NATO zirvesi hakkındaki oturumda konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya'nın Avrupa için "tehdit oluşturduğunu" kaydeden Kallas, Moskova'nın 2024'te AB ülkelerinin toplamından daha fazla savunma harcaması yaptığını söyledi.

Kallas, Rusya'nın 2025'te ise sağlık, eğitim ve sosyal politikalara ayırdığı bütçenin toplamından daha fazla savunma harcaması yaptığını ifade ederek "Bu, uzun vadeli bir saldırganlık için uzun vadeli bir plan. Kullanmayı planlamıyorsanız, orduya bu kadar harcama yapmazsınız." dedi.

Avrupa'nın "saldırı altında olduğunu" ve her geçen gün dünyanın "daha tehlikeli bir hal aldığını" söyleyen Kallas, bu konuda beraber çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Kallas, NATO zirvesinde savunma harcamalarının artırılması konusunun tartışılacağına değinerek AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in üye ülkelere bu harcamaları artırmaları çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul Havalimanı küresel bağlantıda dünya lideri oldu
Bitlis'te öğretmen ve memurlar aldıkları eğitimle "AFAD gönüllüsü" oluyor
Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'nın "uzun vadeli saldırganlık" için hazırlık yaptığı görüşünde

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'nın "uzun vadeli saldırganlık" için hazırlık yaptığı görüşünde

Avustralya, Rusya'nın "gölge filo" gemilerini yaptırım listesine aldı

Birleşik Krallık, ABD ve Türkiye: Orta Doğu ve Avrupa'da yeni güvenlik dinamikleri

Kanada, ABD'nin karşı çıkması üzerine Ukrayna konusuna ilişkin G7 bildirisini iptal ettiklerini açıkladı

Kanada, ABD'nin karşı çıkması üzerine Ukrayna konusuna ilişkin G7 bildirisini iptal ettiklerini açıkladı
İngiltere, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

İngiltere, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
AB, Rusya'dan gaz ithalatını 2027 sonunda yasaklamaya hazırlanıyor

AB, Rusya'dan gaz ithalatını 2027 sonunda yasaklamaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet