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Dünya

Kanada, ABD'nin karşı çıkması üzerine Ukrayna konusuna ilişkin G7 bildirisini iptal ettiklerini açıkladı

Kanadalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna konusunu ele alması planlanan G7 liderleri ortak bildirisinin ABD'nin itirazı üzerine iptal edildiğini söyledi.

Şilan Turp  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Kanada, ABD'nin karşı çıkması üzerine Ukrayna konusuna ilişkin G7 bildirisini iptal ettiklerini açıkladı

Ankara

CBS News'un haberine göre, Kanadalı üst düzey bir yetkili, dönem başkanı Kanada'nın ev sahipliğinde Alberta eyaletinin Kananaskis bölgesinde düzenlenen G7 zirvesi kapsamında basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinilmesi planlanan ortak bildiriye ilişkin açıklamada bulundu.

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Yetkili, ABD'nin Rusya ile savaşın sona erdirilmesi konusunda yürüttükleri müzakereleri "tehlikeye atacağı" gerekçesiyle bu ülkeyle ilgili bazı ifadelerin bildiride yer almasını istemediğini ifade etti.

Bunun üzerine bildiriyi yayınlamama kararı aldıklarını kaydeden yetkili, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik bazı ifadelere Kanada Başbakanı Mark Carney tarafından yapılacak açıklamada yer verileceğini belirtti.

Kanada tarafından yayımlanan ve yapay zeka, kuantum, göçmen kaçakçılığı, kritik mineraller, ulus ötesi baskı ve orman yangınları konularını ele alan G7 liderleri ortak bildirisinde Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili bir açıklama yer almamıştı.

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