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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden'in Gazze'ye ilişkin sunduğu planı uygulamaya çağırdı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki liderlerin ABD Başkanı Joe Biden'in Gazze'ye ilişkin planını desteklediğini belirterek, tüm taraflara söz konusu planı uygulama çağrısında bulundu.

Erbil Başay  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden'in Gazze'ye ilişkin sunduğu planı uygulamaya çağırdı

Berlin

Scholz, İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi kapsamında gazetecilere ilk gün oturumlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zirvede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da ele alındığını aktaran Scholz, ABD Başkanı Biden'in bir süre önce esirlerin nasıl serbest bırakılabileceği, barışın kademeli olarak nasıl sağlanabileceği ve ateşkesin nasıl tesis edilebileceğini detaylı bir şekilde anlatan bir plan sunduğunu belirtti.

"Hep birlikte Amerika Başkanının bu planını destekledik" diyen Scholz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin buna destek vermesinden de memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Başbakan Scholz, "Şimdi herkesin bunu uygulaması önemlidir. Bu nedenle, özellikle Hamas'a, bunun artık işleyebilmesi için gerekli onayı vermesi çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.​​​​​​​

Ukrayna'daki savaşı da ele aldıklarını aktaran Scholz, "Rusya Ukrayna'ya saldırıyor, Avrupa'da bir savaş yaşanıyor. Ülkesini savunabilmesi için Ukrayna'ya desteğimiz önemlidir." dedi.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in herkesin Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçene kadar savaşı sürdürmeye ilişkin açık bir planı olduğunu savunarak, "Bu plan bugün başarısız oldu." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz, G7 ülkelerinin, dondurulan Rus varlıklarından finanse edilecek 50 milyar doları harekete geçirme isteğiyle Ukrayna'nın yakın gelecekte ihtiyaç duyduğu her şeyi tedarik edebilmesi için gerekli zeminin sağlandığını söyledi.

Scholz, bundan sonraki adımın bunun uygulamasına yönelik "teknik koşulların mümkün olan en kısa sürede oluşturulması olacağı" bilgisini paylaştı.

Alınan kararın Rusya Devlet Başkanı Putin'e açık bir sinyal olduğunu ifade eden Scholz, G7 ülkelerinin bu konuda anlaşmaya varmasını "tarihi bir adım ve karar" olarak nitelendirdi.

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