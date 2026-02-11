Dolar
43.64
Euro
51.85
Altın
5,089.16
ETH/USDT
1,955.10
BTC/USDT
67,514.00
BIST 100
13,787.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Merz'den AB'ye "hızlı eylem" çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa ekonomisinin karşı karşıya olduğu jeopolitik ve ekonomik tehditlere dikkati çekerek kıtada kapsamlı bir "zihniyet değişimi" çağrısında bulundu.

Bahattin Gönültaş  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Almanya Başbakanı Merz'den AB'ye "hızlı eylem" çağrısı

Berlin

Merz, Belçika'nın Anvers şehrinde düzenlenen Avrupa Sanayi Zirvesi'nde konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa ile ABD arasındaki büyüme farkının giderek genişlediğini ve Çin’in rekabette stratejik bir ivme kazandığını belirten Merz, bu boşluğun hızla kapatılması gerektiğini vurguladı.

Merz, "İçinde yaşadığımız dünyada sadece ekonomik olarak güçlü bir Avrupa, egemen bir Avrupa olabilir. Bu anlayış ışığında, Avrupa'nın hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçme zamanı çoktan gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Çözüm için üç temel alana işaret eden Başbakan Merz, bürokrasinin azaltılması, tek pazarın güçlendirilmesi ve Avrupa için yeni bir serbest ticaret gündeminin oluşturulması gerektiğini belirtti.

"AB’de aşırı düzenleme büyümeyi engelliyor"

Avrupa Birliği'nin (AB) aşırı düzenleme kıskacında olduğunu savunan Merz, karmaşık kuralların birliğin büyümesini yavaşlattığını ve Avrupa şirketlerini yapay zeka gibi kritik teknolojilerde küresel yarışın gerisinde bıraktığını söyledi.

Kanunlarda yapılacak küçük ölçekli değişikliklerin yetersiz kalacağını aktaran Merz, "Gerçek bir kuralsızlaştırma mantığına ihtiyaç var." dedi.

Fransa ile "ortak borç" anlaşmazlığı

Zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa sanayisini desteklemek için yeni bir "ortak AB borçlanması" talebini yinelerken, Başbakan Merz bu teklife mesafeli duruşunu sürdürdü.

Merz, ekonomik büyümenin anahtarının yeni borç yükleri oluşturmak değil, işletme dostu yapısal reformları hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu'nun belirli temiz teknoloji ürünlerinde yüzde 40 yerlilik kotası getirme planlarına (Buy European) da değinen Merz, korumacı politikalara karşı temkinli bir tutum sergiledi.

"Made in Europe" (Avrupa'da üretildi) kavramının çok dar bir tanım olduğunu savunan Merz, ticaret ortaklarını da sürece dahil eden daha kapsayıcı bir "Made with Europe" (Avrupa ile üretildi) yaklaşımını benimsediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum ve Milas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İstanbul'da, Bakan Kurum başkanlığında COP31'in başlangıç toplantısı yapıldı
Amasya’da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı
Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşmalar imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Merz'den AB'ye "hızlı eylem" çağrısı

Almanya Başbakanı Merz'den AB'ye "hızlı eylem" çağrısı

Fransa: Musk, ABD'de federal kurumlar tarafından aşırı derecede sübvanse ediliyor

Trump'tan Netanyahu'ya "İran'la müzakereler, anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar sürecek" mesajı

Almanya, "Arktik Nöbeti" misyonuna ilk adımda 4 Eurofighter ile katılacak

Almanya, "Arktik Nöbeti" misyonuna ilk adımda 4 Eurofighter ile katılacak
Çin Sahil Güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti

Çin Sahil Güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti
Rusya: Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacağız

Rusya: Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet