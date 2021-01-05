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Dünya

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ile ilgili video sosyal medyada gündem oldu

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddialarının ardından Ma'nın öldürüleceği veya hapse atılacağının tahmin edildiği bir video, sosyal medyada yüzlerce hesap tarafından paylaşıldı.

Nuri Aydın   | 05.01.2021
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ile ilgili video sosyal medyada gündem oldu

Ankara

Newsweek'in haberine göre, 2014'te Çin'den kaçarak ülkedeki yolsuzluk iddialarının detaylarını ortaya çıkaran Guo Wengui, 2019'da finans ve işletme video kanalı Real Vision'a yaptığı konuşmada Jack Ma'nın geleceği hakkında öngörüde bulundu.

Wengui'nin Ma'nın öldürüleceği veya hapse atılacağı yorumunu yaptığı video, sosyal medyada gündem oldu.

Video'da Wengui, Ma'ya atıfta bulunarak Çin'de tüm milyarderler için "hapse girmek veya ölmek" gibi 2 seçenek olduğunu kaydediyor.

Söz konusu videoda program sunucusu Kyle Bass'ın "Yani ya hapse girecek ya da ölecek" sorusunu yöneltmesi üzerine Wengui, Ma'nın şirketi Ant Grup'un ülkenin bankacılık sistemine meydan okuduğu ve Çin için büyük bir soruna yol açtığını anlatıyor.

Wengui'nin söz konusu açıklamalarının ardından çok sayıda kullanıcı Çin'e Ma'nın akıbetiyle ilgili suçlayıcı sorular yöneltti.

Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştirmişti

Çin'in en zengin insanlarından ve önde gelen girişimcilerinden biri olan Jack Ma'nın, o günlerde Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirdiği bir konuşmanın ardından ortadan kaybolduğu iddia ediliyor.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca iş adamının kurucusu ve eski üst yöneticisi olduğu Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, Twitter'da konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin'in finansal sistemini eleştiren bir konuşma yapmasının ardından iki aydır şüpheli şekilde kayıp olması, her ne güvence verilirse verilsin Çin teknoloji şirketlerinin nihayetinde Çin Komünist Partisinin kontrolünde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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