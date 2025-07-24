Dolar
40.48
Euro
47.79
Altın
3,368.84
ETH/USDT
3,639.00
BTC/USDT
118,356.00
BIST 100
10,724.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi sona erdi
logo
Ekonomi

AB, şirketlerinin Çin pazarına erişimi için Pekin'in somut adımlar atmasını bekliyor

Avrupa Birliği (AB), şirketlerinin Çin pazarına erişimi konusunda Pekin yönetiminden somut adımlar atmasını beklediğini açıkladı.

Nuri Aydın  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
AB, şirketlerinin Çin pazarına erişimi için Pekin'in somut adımlar atmasını bekliyor

İstanbul

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Pekin'de düzenlenen 25. AB-Çin Zirvesi kapsamında görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AB'den görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, Çin ile ilişkilere verilen önem vurgulanırken, iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadelede işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulunuldu.

Açıklamada, ekonomik ilişkilerde adalet ve karşılıklılık ilkelerine dayalı, somut ilerlemelere yol açacak yapıcı bir diyalog çağrısı yapıldı.

AB liderlerinin Çin'deki bazı yapısal ekonomik bozulmalar ve üretim fazlası gibi sorunların rekabet koşullarında dengesizliği artırdığı endişelerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, AB'li şirketlerin et, kozmetik, ilaç gibi alanlarda Çin pazarına erişimi için somut adımlar beklendiği iletildi.

Açıklamada, Çin'in AB ürünlerine yönelik başlattığı anti-damping vergisi uygulamalarının "misilleme" olarak değerlendirildiği, bu tür önlemlerin sonlandırılmasının talep edildiği, aksi halde ise "AB'nin meşru çıkarlarını korumak için orantılı ve yasalara uygun önlemler alacağı" aktarıldı.

AB'nin, Çin’in dijital alanda da Avrupalı şirketlere sınırlı erişim tanımasından ve veri güvenliği konularındaki şeffaflık eksikliğinden duyulan rahatsızlığı ifade ettiğine dikkati çekilen açıklamada, Çin kaynaklı siber tehditlerin de gündeme getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, Çin tarafından nadir toprak elementleri ihracatına getirilen kısıtlamaların da kaldırılmasının istendiği kaydedildi.

Çin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nüfuzunu barışçıl yönde kullanma çağrısı

AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sadece Ukrayna için değil, küresel güvenlik için de tehdit oluşturduğunu vurguladığı açıklamada, "AB, Çin'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olarak, uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı koruma sorumluluğunu hatırlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çin'in Rusya'nın savunma sanayisine yönelik herhangi bir maddi destek sağlamaması çağrısının yinelendiği ve Pekin yönetiminin barışçıl bir çözüm yönünde nüfuzunu kullanması gerektiği belirtildi.

Liderlerin, çok taraflılığın korunması ve uluslararası kurallara dayalı düzene bağlı kalınması gerektiği yönünde mutabık olduğuna işaret edilen açıklamada, "Çok taraflılığı korumak için birlikte çalışma taahhütlerini yinelediler." denildi.

AB'nin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet'teki insan hakları durumuna dikkati çektiğine değinilen açıklamada, insan hakları savunucularının durumu ve Hong Kong'daki temel özgürlüklerin gerilemesi konularında ciddi endişelerin aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin "Tek Çin" politikasına bağlılığını yinelemekle birlikte, Tayvan Boğazı'nda artan gerilimlerden ve Güney Çin Denizi'ndeki istikrarsızlıktan duyduğu kaygıyı paylaştığı ifade edildi.

AB'nin, söz konusu ihtilaflı alanlarda statükonun tek taraflı olarak güç yoluyla değiştirilmesine karşı olduğunun altı çizilen açıklamada, Birliğin uluslararası hukuka, özellikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) uygun barışçıl çözüm çağrısını yinelediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Erzurum'da uçuş yapan F-16 uçaklarının görüntülerini paylaştı
Bakan Fidan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç'i İstanbul'da kabul etti
Türkiye ile Somali arasında "nakdi yardımlara ilişkin değişiklik protokolü" imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

Benzer haberler

AB, şirketlerinin Çin pazarına erişimi için Pekin'in somut adımlar atmasını bekliyor

AB, şirketlerinin Çin pazarına erişimi için Pekin'in somut adımlar atmasını bekliyor

AB ve Çin yenilenebilir enerji kullanımını hızlandırmak için beraber çalışacak

AB ve Çin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde mutabık

Milli wushucu ikizler, antrenör anneleriyle dünya şampiyonluğu peşinde

Milli wushucu ikizler, antrenör anneleriyle dünya şampiyonluğu peşinde
Polonya, Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu

Polonya, Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu
Çin'in yılın ilk yarısında elektrik kurulu gücü yüzde 18,7 arttı

Çin'in yılın ilk yarısında elektrik kurulu gücü yüzde 18,7 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet