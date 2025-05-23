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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AKPM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım ve etnik temizliğe işaret ediyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Hollandalı raportörü Saskia Kluit, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ettiğini belirtti.

Esra Taşkın  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
AKPM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım ve etnik temizliğe işaret ediyor

Paris

Kluit, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de şu anda yaşanan katliamın insan eliyle yapılan bir trajedi olduğunu aktardı.

2 Mart'tan bu yana insani yardım malzemelerine yönelik uygulanan abluka ve İsrail'in Gazze'de büyük ölçekte yeniden saldırılar başlatmasıyla beraber bölgedeki durumun tahmin edilebileceğinin ötesinde kötüleştiğini vurgulayan Kluit, "Bu sistematik şiddetin ilk mağduru çocuklar. Gıda, su, tıbbi bakım ve güvenli bir barınaktan mahrum bırakılan çocukların, yaşama hakkı ihlal ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"Çocuklar açlıktan ölüyor"

Kluit, İsrail hükümeti tarafından Gazze'ye girmesine izin verilen çok az miktardaki yardımın, bölge halkının beslenmesi için yeterli olmadığını ve en kötü durumdaki kişilere ulaşılamadığına dikkati çekerek, "Çocuklar açlıktan ölüyor." ifadesini kullandı.

Hollandalı raportör, "İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardımın koşulsuz, engelsiz ve yeterli miktarda ulaşması gerekirken, bunu yapmayan İsrail hükümetinin açık bir şekilde uluslararası insani hukuka uymadığını belirten Kluit, şunları kaydetti:

"Gazze'deki Filistin halkı, bombardımanlar ve saldırılar karşısında herhangi bir kaçış (yolu) olmadan, sürekli daralmakta olan dar bir alana hapsedilmiş durumda. 'Güvenli' olduğu söylenen bölgeler, herhangi bir güvenlik sağlamıyor. Tüm bunlar, İsrail hükümeti üyelerinin Gazzelilere yönelik açıklamalarıyla beraber, bu eylemlerin bir etnik temizlik ve soykırıma evirildiğini gözardı etmeyi zorlaştırıyor."

Kluit, "İsrail'i Gazze halkına yönelik cinayetlerine son vermeye" çağırarak, Tel Aviv hükümetinden, uluslararası hukukun gereği taahhütlerine uymasını, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi insani yardım kuruluşların bölgeye bağımsız, engelsiz ve tarafsız bir şekilde derhal ulaşmasını sağlamasını ve Gazze'ye yeterli ölçüde yardımın ulaşmasını garanti altına almasını istedi.

Bölgede kötü durumdaki grupların ek bir yardım ve desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulaya Kluit, Gazzeli çocukların ülkelerine dönme hakkından mahrum bırakan ve Gazze halkını topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik planların derhal iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kluit, uluslararası kamuoyunu soykırım sözleşmesi dahil Cenevre Sözleşmelerindeki yasal yükümlükleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve uluslararası hukuka saygı duyulması için Avrupa Konseyi'ne üye ülkeleri ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı.

Hollandalı raportör, Gazze'de yaşayan sivillere insan onuruna yakışır şekilde muamele edilmesi ve korunmaları gerektiğini vurguladı.

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