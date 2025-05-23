Avcılar'da arızalanan metrobüsün yolcuları bir sonraki durağa yürüdü
Avcılar'da arızalanan metrobüsün yolcuları, bir sonraki durağa yürüyerek ulaştı.
Istanbul
Topkapı istikametine seyir halinde olan metrobüsün motor kısmından arıza sonucu duman yükseldi.
Bunun üzerine aracı Mustafa Kemal Paşa durağı yakınlarındaki taralı bölgeye çeken şoför, aracın kapılarını açarak yolcuları tahliye etti. Yolcular bir sonraki durağa kadar yürüdü.
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Arızalı araç, ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.