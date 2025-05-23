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Avcılar'da arızalanan metrobüsün yolcuları bir sonraki durağa yürüdü

Avcılar'da arızalanan metrobüsün yolcuları, bir sonraki durağa yürüyerek ulaştı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Avcılar'da arızalanan metrobüsün yolcuları bir sonraki durağa yürüdü

Istanbul

Topkapı istikametine seyir halinde olan metrobüsün motor kısmından arıza sonucu duman yükseldi.

Bunun üzerine aracı Mustafa Kemal Paşa durağı yakınlarındaki taralı bölgeye çeken şoför, aracın kapılarını açarak yolcuları tahliye etti. Yolcular bir sonraki durağa kadar yürüdü.

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Arızalı araç, ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı.

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