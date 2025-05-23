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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin çatışmanın en acımasız evresini yaşadığını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin, çatışmanın en acımasız evresini yaşadığını, İsrail'in 80 gün boyunca hayati önem taşıyan yardımları engellediğini söyledi.

Mücahit Oktay, Burak Dağ, Gülşen Topçu, Hosni Nedim  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin çatışmanın en acımasız evresini yaşadığını belirtti

New York/Kudüs

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son gelişmeler hakkında konuştu.

"Gazze'deki Filistinliler, bu acımasız çatışmanın belki de en acımasız evresini yaşıyor." ifadesini kullanan Guterres, İsrail'in yaklaşık 80 gün boyunca hayati önem taşıyan uluslararası yardımların girişini engellediğini belirtti.

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Guterres, uluslararası açlık değerlendirme kuruluşlarının tespitlerine atıfta bulunarak, Gazze'nin tüm nüfusunun kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İsrail'e, uluslararası insancıl hukuk kapsamında yerine getirmek zorunda olduğu "açık yükümlülüklerini" hatırlatan BM Genel Sekreteri Guterres, Tel Aviv yönetiminin sivillere insanca davranması gerektiğini söyledi.

"(Gazze'ye) sonunda, bir miktar yardım geçti." diyen Guterres, son günlerde, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yaklaşık 400 kamyonun girişine onay verildiği bilgisini paylaştı.

Guterres ayrıca, Gazze'nin abluka altındaki kuzey bölgesinde yaşayan Filistinlilere "hiçbir şeyin ulaşmadığını" ifade etti.

BM Genel Sekreteri, şunları kaydetti:

"Yeniden dağıtılan mallara katı kotalar uygulanıyor ve gereksiz gecikme prosedürleri uygulanıyor; yakıt, barınak, pişirme gazı ve su arıtma malzemeleri gibi diğer temel ihtiyaçlar yasaklanıyor. Bu arada, İsrail askeri saldırısı korkunç ölüm ve yıkım seviyelerinde seyrediyor. Uluslararası hukuka ve insani ilkelere, bağımsızlığa ve tarafsızlığa saygı göstermeyen hiçbir plana katılmayacağız."

BM, İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği yardım miktarının ihtiyacın çok altında olduğunu duyurdu

Öte yandan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de, sosyal medya hesabından İsrail'in uyguladığı insani yardım ambargosu nedeniyle Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin açıklamada bulundu.​​​​​​​

Lazzarini, İsrail'in geçişine izin verdiği yardım tırlarının sayısına atıfla "Şu anda gelen yardım samanlıkta iğne aramaya benziyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in uyguladığı insani yardım ambargosu nedeniyle Gazzelilerin 11 haftadan uzun bir süredir açlıkla mücadele ettiğini belirten Lazzarini, bölge halkının su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını belirtti.

Gazze'de yaşlıların ilaca erişememesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini, anne ve babaların çocuklarına yiyecek bulamadığını vurgulayan Lazzarini, Gazze'de yaşanan insani felaketin büyümesini engellemenin tek yolunun "anlamlı ve kesintisiz bir yardım akışı" sağlamak olduğunu kaydetti.

Kıtlığın eşiğindeki Gazze'de ihtiyaç duyulan günlük insani yardım miktarının 500 ila 600 tır olduğunun altını çizen Lazzarini, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve İsrail tarafından bozulan ateşkes esnasında Gazze'ye "yönlendirme veya yağmalama olmaksızın" günde ortalama bahsedilen sayılarda tırın girdiğini hatırlattı.

UNRWA Genel Komiseri, "Hayat kurtarmak askeri ve siyasi gündemlerin önüne geçmelidir. Gazze halkı daha fazla bekleyemez." ifadelerine yer verdi.

"BM, Filistinlilerin ekmek ihtiyacını karşılayacak adil dağıtım yapmıyor"

Gazze'deki Fırıncılar Derneği Başkanı Abdunnasır el-Acrami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu mekanizmanın, "mart ayından bu yana abluka altında olan ve sürekli göç eden Filistinlilerin asgari ihtiyaçlarını bile karşılamadığını" belirtti.

Yeni mekanizmanın, "fırınların sınırlı miktarda un, şeker, yağ, maya ve yakıtla ekmek üretip, üretilen ekmekleri WFP'ye teslim etmesi, Gıda Programı'nın da bunları vatandaşlara dağıtması" üzerine kurulu olduğunu kaydeden Acrami, bu kadar az miktarda ekmek üretiminin gerçek ihtiyacı karşılamadığını ifade etti.

Mekanizmayı "adaletsiz" olarak nitelendiren Acrami, binlerce Filistinlinin ekmeğe erişememesi sebebiyle 2 gün önce Nusayrat'taki bir fırının bir grup "aç" Filistinli tarafından basıldığını aktardı.

Acrami, Dünya Gıda Programı'ndan, asgari düzeyde gıda güvenliğini sağlamak ve kamuoyunun öfkesini yatıştırmak için her eve bir çuval un dağıtılmasını istediklerini ancak WFP'nin bu talebi reddettiğini ve "fırınların çalıştırılması ve ekmeklerin WFP temsilcileri kanalıyla dağıtılması" konusunda ısrar ettiğini dile getirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki fırınlara şu ana kadar un veya hammadde girişi olmadığını söyleyen Acrami, yağmalama olayları nedeniyle fırın sahiplerinin çalışmaya korktuğunu, Nusayrat'taki 2 fırının bu nedenle artık çalışmadığını, Han Yunus'ta ise hiçbir fırının henüz faaliyete geçmediğini, Deyr el-Belah'ta ise sadece 4 fırının sınırlı bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Yeterli miktarda hammadde sağlanması ve güvenli bir ortam oluşturulması halinde fırınların derhal çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Acrami, "Vatandaşlar, evlerinde çocuklarını doyuracak un yokken, temsilciler aracılığıyla ekmek beklemeyi kabul etmeyecektir." diyerek adil ekmek dağıtımı yapılması çağrısında bulundu.

Gazze kentinde ismini vermek istemeyen bir fırıncı ise ekmeklerin, WFP temsilcilerine teslim edilmesini öngören yeni mekanizmanın adil olmadığını söyledi.

Dünya Gıda Programı'nın "ekmek alacaklar" listesinde yer almayan binlerce kişinin fiilen ekmekten mahrum kalacağını ve gıda krizinin daha da derinleşeceğini ifade eden fırıncı, "Malzemeler ve fırınlar güvence altına alınmadığı ve dağıtım mekanizması adil, şeffaf ve ihtiyaç sahibi tüm aileleri kapsayacak şekilde iyileştirilmediği sürece faaliyetlerimize devam edemeyiz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi krizi derinleştirdi

İsrail, 2 Mart itibariyle Gazze Şeridi'ne türü ne olursa olsun insani yardım girişine izin vermeyerek krizin derinleşmesine neden oldu.

İsrail, yoğun uluslararası baskı nedeniyle 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne uyguladığı katı insani yardım ambargosunu gevşetmek zorunda kalmış, yardımların 19 Mayıs Pazartesi itibariyle ulaşmaya başlayacağını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle insanlık krizinin yaşandığı, günlük 500 tır yardım malzemesi ve 50 tır yakıta ihtiyaç duyulan Gazze Şeridi'nde, 3 günde sadece 87 tır insani yardım malzemesi dağıtıldı.

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