Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haksız buluyor
Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmadığını ortaya koydu.
Berlin
Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbarometer" anketine katılanların yüzde 80'i, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haklı bulmadığını belirtti.
Bu oran Mart 2024'e göre yüzde 11 artış gösterdi. Geçen yıl bu oran yüzde 69 olarak tespit edilmişti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Buna karşın ankete katılanların sadece yüzde 12'si, Hamas'a yönelik olduğu gerekçesiyle saldırıları haklı buluyor.
Öte yandan yeni hükümet sözcüsü yardımcısı Sebastian Hille, ülkesinin Gazze'deki durumdan büyük endişe duyduğunu bir kez daha vurguladı.
Berlin'de düzenlenen basın toplantısında "Gazze Şeridi'ndeki durumdan, hem insani durum hem de orada gördüğümüz yoğunlaşan çatışmalar açısından çok endişeliyiz." ifadelerini kullanan Hille, insani yardım anlamında şu anda ne yapılması gerekiyorsa, İsrail'in yerine getirmesi gereken bir sorumluluğu olduğunun açıkça görüldüğünü sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.