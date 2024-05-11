Afganistan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti
Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı.
Kabil
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.
Buna göre, son haftalarda Bağlan vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1000 evin ise yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, WFP'nin selzedelere yardım dağıttığı belirtildi.
Öte yandan, Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar vilayetleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Bu sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 130 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.
Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 11, 2024
• Kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor
• Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkedeki sel felaketi için yardım çağrısı yaptıhttps://t.co/zklpq69Fkq pic.twitter.com/OlQqJZYUew
Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.
Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkedeki sel felaketi için yardım çağrısı yaptı
Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen seller dolayısıyla STK'lar ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.
Elçilik, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Afganistan'ın Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan sel felaketinden etkilenen ailelerin acısı derinden paylaşılarak, başsağlığı dilendi.
"Felaketin ardından tüm sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların sağlanmasına yardımcı olacakları umulmaktadır." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkiye, Türk yardım kuruluşları ve bu ülkede yaşayan iyiliksever Afganlardan afetzedelere insani yardım yapılması konusunda işbirliği çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Afganistan Büyükelçiliği bir kez daha afetzedelere başsağlığı dileklerini bildirir ve ülke içindeki durumu yakından takip ederek ev sahibi ülke ve uluslararası kuruluşlardan gelecek her türlü insani yardımı kolaylaştırmaya ve koordine etmeye tamamen hazır olduğunun altını çizer."
Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.
Türkiye'den Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
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