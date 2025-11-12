Dolar
Dünya

Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele neden oldu.

Ali Semerci  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı

İstanbul

Suudi Arabistanlı sosyal medya kullanıcılarının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Mekke'nin güneyindeki Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde dünden beri devam eden yağışların sele yol açtığı ifade edildi.

Paylaşımda, Deffak-Umm ez-Zelle yolunda ve yol yakınındaki geniş alanda sel sularının görüntüsüne yer verildi.

Yağışlar ve sel sonucunda ölüm, yaralanma veya hasar olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

